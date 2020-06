Saranno celebrati lunedì 29 giugno, alle ore 10,30, nella parrocchia Santa Lucia di Castelvetrano i funerali di don Baldassare Meli, scomparso stamattina nella casa canonica della parrocchia che ha retto dal 2004. A presiederli sarà il Vescovo monsignor Domenico Mogavero.

Rigide le misure di controllo anti Covid-19 per poter assistere alle esequie, affidate al Comitato di Castelvetrano della Croce Rossa. In chiesa potranno accedere solamente 96 persone e tutte munite di mascherine di protezione. Al fine di rispettare le disposizioni anti Covid-19 e consentire ai numerosi fedeli della parrocchia, amici e conoscenti di don Meli di partecipare alla messa esequiale, sono state predisposti alcuni servizi aggiuntivi.

ORATORIO – In via eccezionale nell’oratorio del seminterrato della parrocchia saranno posizionate 80 sedie e da qui si potrà seguire la santa messa trasmessa sullo schermo gigante allestito all’interno. L’ingresso in oratorio sarà consentito con mascherina di protezione.

SPIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA – All’esterno della chiesa verranno collocate delle casse acustiche per consentire, a chi rimarrà fuori, di poter seguire la santa messa.

DIRETTA YOUTUBE – L’Ufficio stampa della Diocesi, in collaborazione con la testata giornalistica diocesana “Condividere”, assicurerà il servizio di diretta video delle esequie sul canale Youtube #CondividereTV (Diocesi Mazara), già a partire dalle ore 10,20 di lunedì.

Il Comitato della Croce Rossa di Castelvetrano assicurerà il servizio di pronto assistenza con medico e operatori di primo soccorso. All’esterno sarà anche garantita la distribuzione di bottiglie d’acqua.

Il ricordo degli amici del Colibrì

Oggi sui polsi di tutti noi si legge una frase: «Prendi in mano la tua vita e fanne un capolavoro». Parole semplici, ma ricche di significato in ogni sua lettera, in ogni sua pausa. Proprio come don Baldassare Meli, che, noi, giovani di Santa Lucia abbiamo avuto la gioia di conoscere nei momenti più belli e in quelli più difficili; dove lui non ha mai smesso di accompagnarci con sguardi e parole flebili che, adesso, nel caso dei nostri pensieri, cerchiamo di mettere in ordine per poterle preservare a lungo in una tasca della nostra anima.

Noi ricorderemo il “nostro don”, non solo come il parroco che ama i suoi giovani e li accompagna alla vita, ma come una moltitudine di figure che sembrerebbe assurdo associare ad una sola persona. Lui è stato testimone di una vita volta alla lotta per la giustizia, era il nonno che sapeva ascoltare, il miglior animatore dei bambini, il padre che sapeva rimproverare i suoi figli con un solo sguardo ed infine era l’amico con cui potevi fermarti ad ammirare un tramonto come se stessi assaporando la vita. Conoscere don Meli ha cambiato il destino di tutti noi e adesso, come da sette anni, è nostro compito continuare ad arricchire il percorso della nostra vita con i piccoli gesti che ci ha insegnato.