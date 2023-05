ASCOLTA L'ARTICOLO

Il ciclo di incontri sul tema “Terzo millennio: a scuola di sicurezza e di lavoro”, promosso dalla Uil Trapani negli istituti scolastici della provincia, ha fatto tappa all’Istituto “D’Aguirre-Alighieri” di Partanna. Insieme al segretario generale Uil Trapani Tommaso Macaddino, tra gli altri, a Partanna è intervenuto il Vescovo emerito della Diocesi di Mazara del Vallo, monsignor Domenico Mogavero. A coinvolgerlo è stato proprio la Uil Trapani. «Nello svolgimento di qualsiasi lavoro non bisogna privilegiare la sola logica del profitto, ma è opportuno mettere al centro la dignità che dal lavoro deriva, il rispetto delle persone, quanto di buono ognuno di noi può realizzare per la società – ha detto monsignor Mogavero – è necessario ripudiare con forza la pratica del lavoro nero, una vera e propria piaga per la società che determina illegalità e mancanza di sicurezza per i lavoratori. Se per il lavoratore la sicurezza è un diritto, per il datore di lavoro è un dovere davanti al quale non può sottrarsi». Monsignor Mogavero ha ribadito che «incontri come questi sono opportunità imperdibili per acquisire strumenti importanti per affrontare la vita professionale. Alla qualità della vita e del lavoro non possiamo rinunciare».

AUTORE. Redazione