Ufficio tecnico di Castelvetrano con di versi anni di attività ricerca figure professionali per il coinvolgimento in alcuni progetti. Nello specifico la selezione riguarda geometri, architetti ed ingegneri con esperienza nel campo dell’edilizia e nell’utilizzo dei software di progettazione. Gli interessati ambosessi in possesso dei requisiti, possono inviare il proprio CV completo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali (DLgs 196/03) al seguente indirizzo email: lavoro.castelvetrano@gmail.com indicando nell’oggetto: Offerta Lavoro Maggio 2021. Lo studio accompagnerà l’inserimento lavorativo con una attività costante di formazione e affiancamento.