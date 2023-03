ASCOLTA L'ARTICOLO

I Carabinieri della Stazione di Alcamo hanno dato esecuzione ad un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, nei confronti di un uomo originario di Castelvetrano (di 65 anni), condannato a 18 anni di reclusione per il reato di omicidio, commesso nel 2008 a Campobello di Mazara.

Nel mese di agosto di quell’anno, i familiari della vittima ne avevano denunciato la scomparsa. Le immediate ricerche dei Carabinieri hanno permesso di trovare l’autovettura dell’uomo abbandonata in una zona periferica di Campobello di Mazara e con evidenti tracce di sangue. Le successive attività poste in essere dai militari avevano consentito di rinvenire all’interno di un garage il cadavere dell’uomo, un imbianchino all’epoca cinquantenne, con una vistosa ferita al cranio. L’esame autoptico aveva consentito di comprendere che l’uomo era stato attinto da un colpo di pistola alla testa.

Le successive indagini poste in essere dai militari dell’Arma avevano consentito di individuarne l’autore nell’odierno arrestato che, al fine di sottrarsi alla cattura, si era dato alla fuga nel nord Italia. Il coordinamento tra le compagini territoriali dei Carabinieri aveva poi permesso di rintracciare l’uomo a Milano, sottoponendolo a fermo di polizia giudiziaria.

Le risultanze acquisite dall’Arma erano poi state pienamente accolte dall’Autorità Giudiziaria e hanno portato alla condanna dell’uomo a 18 anni di reclusione.

Il movente dell’omicidio rimane tuttora ignoto. A poca distanza dal luogo di ritrovamento del cadavere, però, i Carabinieri avevano scoperto lo stesso giorno dell’omicidio una piantagione di marijuana, in un terreno riconducibile alla vittima.

L’arrestato, già sottoposto alla detenzione domiciliare, dovrà ultimare l’espiazione della pena presso la casa circondariale di Trapani, per un residuo di un anno e un mese.

