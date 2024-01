Il 25 gennaio torna per il sesto anno consecutivo Energy Conference, il convegno annuale nazionale sul fotovoltaico e le energie rinnovabili organizzato in Sicilia da Energia Italia. L’evento riunisce istituzioni, media, produttori di tecnologie, associazioni di categoria, ordini professionali protagonisti del settore. Giovedì 25 gennaio l’evento si svolgerà a Marsala presso Villa Favorita Resort, dalle 8,30 alle 17.30. “Vent’anni di soluzioni green” è il tema del convegno di quest’anno attraverso il quale Energia Italia, giunta proprio al suo ventesimo anno di attività, vuole promuovere una analisi dettagliata sulla crescita e l’evoluzione delle energie rinnovabili, il loro ruolo cruciale nel contesto mondiale, in Italia e in Sicilia. È cresciuto il peso e l’attenzione della cultura green in tutte le parti sociali e da parte di tutti gli operatori, sempre più protagonisti attivi di una rivoluzione di pensiero, orientata al cambiamento sostenibile. Energy Conference ospiterà il Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica, la Regione Siciliana con l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e l’Assessorato alle Attività Produttive, GSE, le associazioni Italia Solare e Kyoto Club e le associazioni di aziende delle provincia di Trapani. L’evento consente l’aggiornamento dei professionisti con conferimento di Crediti Formativi Professionali (CFP) attraverso il suo accreditamento e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, l’Ordine degli ingegneri di Trapani, la Fondazione Ordini Ingegneri di Trapani, la co-organizzazione con i seguenti Ordini Professionali: Ordine degli Architetti di Trapani, Consiglio dei Geometri e Geometri laureati di Trapani, Ordine dei Periti Industriali e dei Periti industriali Laureati della Provincia di Trapani. I CFP verranno assegnati sulla base del regolamento di ciascun ordine.

La VI edizione di Energy Conference segna l’apertura dell’anniversario per i venti anni di Energia Italia, una realtà aziendale che ha creduto nel fotovoltaico e che è cresciuta di pari passo, diventando un referente per il settore green su scala nazionale. “Fin dal primo momento abbiamo creduto nel potere delle energie rinnovabili, come un seme da cui è cresciuto un grande e rigoglioso albero – dichiara Battista Quinci, Presidente di Energia Italia. – Siamo stati dapprima consulenti green, installatori chiavi in mano, poi distributori: oggi Energia Italia è una Società Benefit che mira alla crescita culturale e al miglioramento dell’umanità attraverso l’energia rinnovabile e quella delle persone. Con il coinvolgimento di tutti gli attori della filiera, l’Energy Conference, rappresenta uno dei punti più alti di questa armonia”. L’Energy Conference sarà anticipata il 24 gennaio da Energy GreenVision, il tavolo tecnico tra tutti gli attori protagonisti della Conference. “Il fotovoltaico si conferma un settore in forte crescita. Anche quest’anno abbiamo scelto di riunire la filiera del fotovoltaico ai suoi massimi livelli in Sicila per potere discutere dell’andamento del settore nel 2023 e le prospettive per il 2024” – dichiara Giuseppe Maltese, vicepresidente di Energia Italia ”Per noi è importante sapere quali sono le risposte della politica al settore e quali sono le strategie che i nostri partner metteranno in campo per mantenere stabili le condizioni di mercato in Italia ed evitare le fluttuazioni di prezzo in tutta Europa come visto nel 2023.

Per vedere il programma dell’evento e iscriversi in presenza e On line CLICCARE SU https://energiaitalia.info

