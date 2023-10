Il mese di novembre è vicino, i frantoio sono in piena attività e le strade profumano di olio nuovo. In questo contesto di “festa” per la raccolta olearia 2023 prende il via la prima edizione dell’evento NOCELLARA EXPO, Sagra dell’olio e dell’oliva interamente dedicata alla cultivar Nocellara Belice. L’evento clou della manifestazione sarà domenica 5 novembre 2023, dalle ore 9.30 fino a tarda sera, lungo via Garibaldi a Campobello di Mazara. Durante la giornata ci sarà la possibilità di degustare i prodotti tipici locali e poter assaggiare le pietanze dello street food, ma sarà anche occasione per vedere esposte le opere dell’artigianato locale. Ci sarà inoltre un’area giochi per i più piccoli e uno spazio dedicato alla musica dal vivo e all’intrattenimento.

Venerdì 3 novembre alle ore 16:30, presso l’ex chiesa dell’Addolorata, è prevista l’inaugurazione della mostra “Sua Eccellenza Nocellara del Belice”, esposizione degli oli e delle olive prodotte e confezionate dalle aziende campobellesi; alle ore 18 presso il Cine Teatro Olimpia, convegno “Olio nostro” con l’intervento di alcuni referenti di Città dell’Olio e del consorzio di tutela IGP Sicilia.

Sabato 4 novembre, dalle 9:00 alle 13:00 una novità assoluta nel territorio, il “TrenOlio”: visite guidate con trenino presso frantoi e aziende del territorio; Ore 10:30, Cine Teatro Olimpia, “Pane, olio e…” esperienze sensoriali e didattiche a cura di Città dell’Olio; Ore 18:00, ex chiesa dell’Addolorata, cooking show con Beppe Giuffré.

Nocellara Expo che vede la partecipazione di oltre 15 produttori di olio ed olive da mensa, è stato organizzato dal Comune di Campobello con il patrocinio dell’assessorato Regionale al Turismo e dell’assessorato Regionale all’Agricoltura, l’associazione Nazionale Città dell’Olio, oltre al supporto dei privati come la ditta EDILCOIN di Alessandro Tarpeo, azienda tramandata da padre in figlio e da 50 anni leader nel settore edilizio, sinonimo di qualità e professionalità (edilcoinsrl@gmail.com – 3290428315).

AUTORE. Redazione