L’arrivo dell’autunno porta con sé una delle festività più attese e celebrate a livello mondiale: l’Oktoberfest. Questa straordinaria festa della birra, originariamente nata a Monaco di Baviera, in Germania, è diventata un’icona della cultura e della tradizione bavaresi, richiamando migliaia di visitatori da ogni angolo del pianeta. Ma oltre alla birra c’è molto di più dietro a questa festa, una storia ricca di tradizione, cultura e un senso di comunità che è stato trasmesso di generazione in generazione.

Anche a Marinella di Selinunte ormai da qualche anno si è consolidata la tradizione dell’Oktoberfest. Forte del successo delle passate edizioni, l’appuntamento si rinnova anche quest’anno nelle giornate di venerdì 29 e sabato 30 settembre con inizio dalle ore 21:00 e domenica 1 ottobre già dalle 18:30.

Grazie alla collaborazione sinergica di Voglimi, Bamboo, Klimaka e Beveria, la via Marco Polo di Marinella di Selinunte sarà pronta a trasformarsi in un piccolo angolo di Bavaria. Per l’occasione è prevista la presenza di diverse zone food, zone giochi ed intrattenimento, musica dal vivo, dj-set e, ovviamente, fiumi di birra.

Tutta la via Marco Polo sarà decorata con festoni e ghirlande in omaggio alla tradizione bavarese e diversi musicisti e dj molto apprezzati nella Sicilia occidentale contribuiranno ad alimentare la festa: Babel Tower, Davide Lorrè from Shakalab, LuDj, Monachino, Vincenzo Salvo, Falcao & Cannavox, Ruby & Co, Samuele Atria B2B Monachino.

AUTORE. Giacomo Moceri