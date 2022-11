ASCOLTA L'ARTICOLO

Sul cruscotto della sua vettura, mentre girava per le vie di Pantelleria, esponeva un cartello con la dicitura “Tutto fumo e niente arresto”. I carabinieri dell’isola lo hanno fermato e durante la perquisizione hanno trovato 60 grammi di marijuana e alcune sigarette artigianali. L’arresto è scattato per un giovane di Pantelleria di 21 anni. A casa dell’arrestato sono stati trovati ulteriori 70 grammi di marijuana suddivise in confezioni, 80 grammi di hashish suddiviso in dosi, 6 piante di canapa indica dell’altezza di circa 15 cm., e quasi 3000 euro in contanti in banconote di piccolo taglio, presumibilmente provento dell’attività di spaccio, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. I militari dell’arma gli hanno contestato il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giudice ha convalidato l’arresto con l’obbligo di presentazione quotidiana in caserma.

