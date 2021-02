E’ previsto per domani, lunedì 22 febbraio, il nuovo decreto legge per prorogare il divieto di spostamento tra Regioni che scade giovedì 25 febbraio. Tra le ipotesi ci sarebbero le date del 5 o del 31 marzo. Oggi pomeriggio, alle 19:00, sono stati convocati i governatori delle regioni. All’ordine del giorno dell’incontro con i governatori ci sarebbero anche le nuove misure in vista della scadenza il 5 marzo dell’ultimo Dpcm per contenere l’aumento dei contagi provocato dall’arrivo delle varianti. La richiesta più sensibile delle Regioni è per misure nazionali di base «omogenee, come avviene nel resto del mondo, che superino l’attuale zonizzazione», salvo prevedere misure più stringenti per specifici contesti territoriali laddove i parametri rilevino significativi scostamenti. Nella bozza delle proposte messa a punto in vista dei prossimi provvedimenti del governo sulle misure anti Covid è scritto che «le limitazioni generali e quelle specifiche dovrebbero in ogni caso tener conto dell’analisi dell’esperienza sin qui condotta, valutando le restrizioni che si sono rivelate più o meno efficaci, al fine di poter meglio soppesare quali attività sia necessario chiudere o limitare anche con protocolli aggiornati». In ogni caso per le Regioni «il presupposto per assumere decisioni valide è individuare una strategia che si fondi su elaborazioni oggettive tecnico scientifiche sulla base delle quali la politica si assumerà la responsabilità della decisione».