Nonostante le temperature si siamo abbassate notevolmente, molte famiglie non rinunciano alla passeggiata della domenica a Marinella di Selinunte. Oggi pomeriggio quello che poteva essere un momento di relax è stato guastato da un uomo che probabilmente in preda ai fumi dell’alcool è andato in escandescenza creando momenti di vero panico per i passanti. Senza apparente motivo, il 56enne di origini inglesi avrebbe aggredito una donna e causato danni ad alcune auto in sosta. E’ stato necessario l’intervento dei militari dell’Arma dei Carabinieri per fermare l’uomo. Azione tutt’altro che facile a causa della statura imponente dello stesso. Una volta bloccato è stato consegnato ai sanitari del 118 che lo hanno condotto per accertamenti presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano.

AUTORE. Redazione