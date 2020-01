CLUB ESSE Catena Alberghiera in Italia con 18 Hotels e Resorts, cerca per l’estate 2020, figure professionali da inserire nel proprio organico in una delle strutture del gruppo. Poco di stante dal Parco Archeologico di Selinunte, la catena gestisce il Club Esse Selinunte Beach.

Si offre:

– contratto a tempo determinato CCNL Full Time

– compenso in relazione ad esperienza maturata

– vitto durante l’orario di lavoro

– NON si offre alloggio.

Prego inviare CV con foto a clubesse@iltuolavoro.eu

Non saranno presi in considerazione CV senza foto e senza le qualifiche di cui sopra. Si prega di specificare la mansione per la quale si è candidati (Ricevimento, Cucina, Sala e Bar, Economato, Intrattenimento, Assistenza Bagnanti, Sport, Mini Club, Boutique)