Tra il Gal Valle del Belìce e il Parco Archeologico di Selinunte Cave di Cusa e Pantelleria è nata una collaborazione. L’accordo è stato siglato tra il sindaco di Santa Margherita di Belìce Franco Valenti (per il Gal) e il direttore del Parco Bernardo Agrò. Tra gli obiettivi dell’intesa c’è la promozione integrata dell’offerta turistico-culturale del territorio della Valle del Belìce; la promozione di interventi innovativi di fruizione digitale e accessibile del patrimonio archeologico-culturale del territorio; la promozione di itinerari e percorsi cicloturistici e pedonali, che coinvolgano il Parco e le aree archeologiche collegate; la promozione integrata delle produzioni agroalimentari di qualità del territorio; la programmazione di azioni per il reperimento di Fondi comunitari diretti e indiretti per lo sviluppo economico sia per il Parco di Selinunte che per il territorio del Belice attraverso un Ufficio tecnico di progettazione congiunto.