Una rettifica “materiale” al decreto di ridimensionamento della rete scolastica che interessa proprio Castelvetrano. È quanto ha firmato l’Assessore regionale all’istruzione Mimmo Turano per quanto riguarda gli accorpamenti degli istituti scolastici in città. Come già scritto nei giorni scorsi scompare il Circolo didattico “Giuseppe Di Matteo” ma il nome del piccolo ucciso dalla mafia resterà e prenderà il posto del “Capuana-Pardo”. Nella nota di rettifica firmata da Turano, il plesso “Dante Alighieri” e il plesso “Benedetto Croce” vengono aggregati all’istituto “Radice-Pappalardo” (nel decreto originario venivano aggregati i plessi “Dante Alighieri” e “Ruggero Settimo”). Il plesso “Ruggero Settimo”, invece, con la nota di rettifica, risulta aggregato all’istituto ex “Capuana-Pardo”, oggi Giuseppe Di Matteo.

AUTORE. Redazione