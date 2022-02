Ad accusare i due sono alcuni risparmiatori: dai loro conti sarebbero spariti alcune somme a loro insaputa. L’indagine è stata condotta dalla Guardia di Finanza. A rinviare a giudizio i due campobellesi è stato il gup Annalisa Amato. Secondo il giudice, in alcuni casi, i due avrebbero fatto sottoscrivere a un’anziana e analfabeta correntista ulteriori moduli in bianco di distinte di prelevamento di denaro dal conto, oltre le distinte relative ad operazioni effettivamente volute e poste in essere, per poi compilarli apponendo la firma falsa della correntista.