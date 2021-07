Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, ha assolto, per non aver commesso il fatto, un sindacalista di Castelvetrano, che era accusato dei reati di truffa aggravata (per il conseguimento di erogazioni pubbliche) e falso ideologico. Il processo è nato da una denuncia presentata da una signora di Castelvetrano, che sarebbe rimasta vittima di una condotta criminosa da parte di due coniugi (la badante e il marito) finiti anche loro imputati davanti il Tribunale. I due avrebbero approfittato delle precarie condizioni di salute della signora per provvedere, tramite la documentazione, ad assumere uno dei due, con la complicità del sindacalista. Dopo di ciò avrebbero anche presentato un’istanza finalizzata all’ottenimento dell’indennità di disoccupazione Naspi.

Così è scaturito il processo che ha visto imputati i due coniugi e il sindacalista, quest’ultimo difeso dagli avvocati Ignazio Cardinale e Filippo Inzirillo. I due coniugi sono stati condannati a 1 anno e 2 mesi, mentre il sindacalista è stato assolto.