Li abbiamo visti a settembre truccare gli attori per il Festival del cinema di Venezia, poco dopo a Roma per la Festa del cinema ed ecco raggiunto un altro traguardo per Anna e Guglielmo Barbaresi, noti make up artists di Castelvetrano. I due fratelli ormai da anni sono coinvolti per manifestazioni ed eventi televisivi di grande rilievo sia in Italia che all’estero.

Dopo la recentissima esperienza alla Fashion Week di Milano dove hanno truccato le splendide modelle che hanno sfilato in passerella eccoli alle prese con le meravigliose Miss del concorso di bellezza internazionale “Miss Europa Continental” che quest’anno si è svolto presso il teatro Mediterraneo Mostra D’Oltremare nella città di Napoli. La manifestazione sarà trasmessa in diversi canali nazionali e ha riscosso un grande successo. Truccatori di diverse nazionalità si sono riuniti per esaltare la bellezza delle meravigliose rappresentanti provenienti da tutta Europa.

