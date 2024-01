Un esemplare adulto di delfino è stato trovato spiaggiato sull’arenile di Tre Fontane, a Campobello di Mazara. Il cetaceo era in avanzato stato di decomposizione e questo lascia presumere che la morte sia avvenuta qualche mese addietro e poi la carcassa sia rimasta in balia delle correnti sino ad arrivare a riva. Non è la prima volta che sulla spiaggia di Tre Fontane vengano ritrovati cetacei morti. Successe nel 2014 quando sulla spiaggia si arenò un grosso esemplare di balena. In quel caso intervennero ricercatori e tecnici del Cnr di Torretta Granitola per uno studio sul cetaceo. Si stimò che l’animale recuperato, prima della sua morte, superasse le 20 tonnellate di peso per una lunghezza di circa 20 metri. Oggi la struttura ossea di quel cetaceo è stata ricostruita e si trova esposta presso la sede del Cnr-Ias di Torretta Granitola.

AUTORE. Redazione