ASCOLTA L'ARTICOLO

Scherzo di cattivo gusto, errore di indicizzazione, provocazione o cos’altro? È singolare quanto ha scoperto Fabiana Bia Cusumano, insegnante al Liceo di Castelvetrano che si è trovata su Google la sua foto associata al nome di Giovanna Messina Denaro, come sorella del boss Matteo. «La segnalazione mi è arrivata da un’amica – ha detto la Cusumano all’Ansa – potrebbe essere l’ultimo sfregio della mafia contro di me ma, in ogni caso, la testa non la piego». Poco dopo l’arresto del boss (il 16 gennaio scorso) Fabiana Cusumano finì al centro di una polemica dopo che dichiarò di avere incontrato nella sua carriera Lorenza Alagna, figlia del boss. A intervenire fu la stessa ex studentessa tramite il suo avvocato che invitò la docente a non fare nessuna dichiarazione sul conto dell’Alagna. Fabiana Cusumano a Castelvetrano organizza il Festival letterario “PalmosaFest”, gemellata con associazioni antimafia come “Rita Atria” e “Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato”.

AUTORE. Redazione