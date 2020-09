Selinunte è di nuovo al centro delle attenzioni delle grandi reti televisive nazionali. Proprio questa mattina, infatti, la troupe Rai di Geo&Geo – il programma di documentari che sin dal 1984 va in onda su Rai3 e condotto da Sveva Sagramarola ed Emanuele Biggi – ha effettuato delle riprese allo Scaro di Bruca, a Marinella.

L’attenzione del servizio rai è stata incentrata perlopiù sulla pesca e su tutto ciò che ruota attorno alla cultura dei pescatori locali che, con la loro attività, continuano a portare in alto il nome del territorio come sinonimo di eccellenza e qualità. Non sono mancate le interviste ai protagonisti dall’antica tradizione marinara, riprese durante la tipica asta del pesce, e anche degli interventi di alcuni ristoratori su come il prodotto pescato, in particolar modo la sarduzza, venga poi servito nelle tavole dei ristoranti selinuntini.

Non rimane, dunque, che attendere che il servizio vada in onda per ammirare, ancora una volta, come la tradizione culturale e culinaria del territorio venga valorizzata e promossa in tutto il mondo. Nel frattempo, CastelvetranoSelinunte.it mostra ai suoi lettori alcune foto scattate proprio questa mattina durante le riprese rai.