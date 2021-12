In mare sono fenomeni che capitano con una certa frequenza. Lontano dalle coste e, quindi, fuori la nostra vista. Ma quando succede di vederle, come è stato qualche settimana fa a Marinella di Selinunte, le trombe d’aria fanno tanta paura. Il ricordo è ancora vivo. Quella ritratta in questa foto che pubblichiamo si è formata nel mare Tirreno e a fotografarla è stato il Presidente dell’Airgest (società di gestione dell’aeroporto di Trapani-Birgi) che si trovava sul volo Ryanair Roma-Palermo. L’aereo era ad altezza di crociera e, tra le nuvole, Salvatore Ombra è riuscito a fotografare la tromba d’aria formatasi in mare. Che, con buona dose di certezza, si è poi dissolta prima di raggiungere le coste.