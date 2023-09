ASCOLTA L'ARTICOLO

Al campo Coni di Trapani si sono disputate le gare provinciali del Trofeo “Mennea day”, in ricordo dell’atleta scomparso Pietro Mennea, primatista mondiale della specialista dei 200 metri dal 1979 al 1996, avendo realizzato il tempo di 19’’72. Alle gare su otto ragazzi che sono saliti sul podio, 4 fanno parte dell’Asd “Podistica Salemitana”. A prepararli è stato il tecnico Fidal Ignazio Profera. I 4 ragazzi premiati sono: Francesco Biondo (categoria esordienti), Anita Clemenza (categoria ragazzi), Mattia Seidita (categoria ragazzi) e Riccardo Pisciotta (categoria cadetti). Per i giovani del Belìce e per i loro genitori è stata una grande soddisfazione, così come per lo stesso tecnico Profera che si è congratulato coi ragazzi per i risultati raggiunti.

