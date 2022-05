ASCOLTA L'ARTICOLO

Andrà in scena sabato 28 maggio, alle ore 20.30, presso L’auditorium Giacomo Leggio di Partanna lo spettacolo TROADES, liberamente tratto da Euripide e da Ammoddo di Giacomo Bonagiuso. Traducendo in sicano il testo delle Troiane di Euripide e miscelandolo con Ammoddo, il regista castelvetranese Bonagiuso ha ottenuto dai giovani interpreti una fluida interpretazione che riporta lo scenario della guerra dalla classicità alla contemporaneità. Le donne dei guerrieri di Troia sconfitti dai greci, verranno deportate, stuprate, rese schiave. Gli eroi che tutti decantano, Ulisse, Achille, saranno complici di una doppia violenza. Le donne, ancora, pagheranno il prezzo più alto della guerra. La perdita della propria libertà. Così, con 40 giovani attori, musici, cantori in scena, Bonagiuso, coadiuvato da Rosario Guzzo nella parte musicale, e grazie alla organizzazione dell’ISIS D’Aguirre Dante Alighieri di Salemi e Partanna, diretto da Francesca Maria Accardo, e con i tutor, propone un fortissimo momento di riflessione su ogni guerra, e sulla violenza che essa comporta. Lo spettacolo è inserito nel quadro delle manifestazioni della Settimana della Cultura a Partanna. L’ingresso sarà libero nei limiti delle capienze.

