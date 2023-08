ASCOLTA L'ARTICOLO

Si è conclusa con un grande brindisi finale la “Festa in Bianco” organizzata presso la strada 79 a Triscina di Selinunte. L’idea di un momento di condivisione da organizzare in spiaggia dopo il tramonto era nata tra alcuni residenti durante un momento di relax in spiaggia. Ieri sera, oltre 70 persone si sono date appuntamento sulla battigia, tutti vestiti rigorosamente in bianco. Ogni famiglia ha portato una bottiglia di vino da condividere. Per il cibo invece ci si è affidati ad un catering. Hanno preso parte alla festa quasi tutti i residenti della strada, famiglie di Castelvetrano, Partanna, Santa Ninfa e Salemi. C’era anche una coppia di Francesi in vacanza. Musica e karaoke per fare festa.

AUTORE. Redazione