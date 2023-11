Negli uffici comunali la chiamano pista ciclabile n.3 ed è quella che dovrà nascere a Triscina di Selinunte. Dovrà, giusto detto. Perché, fra le tre finanziate e attorno alle quali sono nate tante polemiche, è quella che non sarà completata entro il termine del 31 dicembre 2023. Per alcuni rallentamenti nei lavori dovuti a criticità tra la ditta (la Palazzolo costruzioni) e la direzione lavori (l’architetto Saverio Renda), il cantiere è andato più a rilento e questo ha determinato il ritardo nel completare l’opera che ora, entro il 31 dicembre, non potrà essere finita.

Si tratta di circa 3 km di pista ciclabile con partenza dal parcheggio ingresso Parco archeologico lato Triscina sino ad arrivare ad un tratto della circonvallazione nord della frazione. Il costo complessivo dell’opera è di 980 mila euro finanziato coi fondi Po-Fesr 2014-2020. I lavori dovrebbero completarsi entro fine anno ma non sarà così, almeno per questa pista ciclabile di Triscina. Il dato è stato confermato dal responsabile unico del procedimento, l’architetto Vincenzo Barresi. Saranno, invece, finite quelle di Castelvetrano (verso la zona Trinità) e quella di Marinella di Selinunte (dall’arco di via 30 salme e sino alla zona centro della borgata, passando da via Cavallaro).

AUTORE. Redazione