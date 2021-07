Il panorama mozzafiato del mare e di una porzione del parco archeologico di Selinunte faranno da sfondo all’evento “Corti d’Estate”, che avrà luogo sabato 31 luglio alle ore 21,30, presso gli Spazi Culturali di Triscina, durante il quale saranno proiettati due cortometraggi del noto e pluripremiato regista Fabio Pannetto.

A presentare la serata la prof.ssa Bia Cusumano, da sempre impegnata nel sociale e per la cultura, che magistralmente condurrà il pubblico in un viaggio verso i temi cardine dei due cortometraggi “Sospesa sull’aria”e “Neurosis”, tra momenti di riflessione, dibattito e interviste ai protagonisti. “Sospesa sull’aria” è interpretato dalla mezzo soprano Alessia Sparacio, talento palermitano della lirica che racconta come ha realizzato il suo sogno.

“Neurosis” , che vede come protagonista la giovane santaninfese Sonia Giambalvo, offre tanti spunti riflessivi sulla vita delle donne e sui luoghi comuni che si riscontrano nella quotidianità, partendo dalla nevrosi, intesa non solo come patologia. Il corto, scritto e diretto da Pannetto, è stata girato a Castelvetrano e vede tra gli attori la talentuosa Lory Fontana e i giovani Giulia Grillo, Fabio Chiaramonte e Luca D’Agostino.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Misure anti-covid

È obbligatorio usare la propria mascherina all’ingresso e all’uscita dal teatro e per tutti gli spostamenti all’interno dello stesso. Non sarà obbligatorio l’uso della mascherina quando si è seduti al posto, essendo gli spettatori distanziati e all’aperto. Il pubblico sarà invitato a mantenere il distanziamento di un metro dagli altri spettatori durante l’ingresso e durante l’uscita. I posti a sedere rispetteranno il distanziamento di un metro l’uno dall’altro, i congiunti potranno sedersi accanto. Sarà vietato l’ingresso agli spettatori in presenza di febbre o di altri sintomi riconducibili al Virus.