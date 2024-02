A Triscina di Selinunte, spesso i residenti delle strade diventano famiglia, molte volte spinti da un senso di appartenenza, vivono in armonia migliorando le condizioni del tragitto che li conduce direttamente in spiaggia e guidati dal buon senso cercano di rendere più vivibile l’aspetto di quella parte di borgata che li vede coinvolti in prima persona. Una boccata di aria fresca, anzi “di luce”, lungo la strada 79, dove i residenti si sono autotassati e hanno acquistato lampade di illuminazione pubblica ad energia solare per rendere vivibile quel luogo che allieta le loro vacanze. La stessa cosa è già stata fatta in altre punti a Triscina, dove appunto i residenti hanno cercato di migliorare l’aspetto di quel pezzetto di strada che li vede coinvolti direttamente.

AUTORE. Redazione