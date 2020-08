Eternit abbandonato lungo le vie dove ora ci sono i vacanzieri. Succede a Triscina di Selinunte, dove alla fine della via 25 (a pochi passi dalla spiaggia) sono in bella mostra alcune lastre di eternit, lasciate lì senza che nessuno li recuperi. La segnalazione è giunta a CastelvetranoSelinunte.it da parte di un lettore, dopo che ha visto finanche i bambini, inconsapevolmente, giocarci attorno.

Chi ha abbandonato quelle lastre in quella via? La via 25 è una delle strade di Triscina interessate dalle demolizioni predisposte dal Comune. A fine giugno un’altra abitazione abusiva è stata abbattuta. Un’altra, sempre in quella via, è prossima a essere buttata giù. È possibile che quelle lastre possano essere scarti di cantiere?