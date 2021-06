Ieri mattina una mamma tartaruga marina Caretta caretta è venuta in spiaggia a fare un’escursione, a Triscina di Selinunte. Era la festa delle Oasi WWF e proprio lì vicino, nella Riserva di Lago Preola e Gorghi Tondi, avevamo organizzato un bel po’ di attività.

Si rende disponibile ad andare il Presidente, Giuseppe Mazzotta, che, rispondendo alla richiesta del Direttore della Riserva, Stefania D’Angelo, si prepara a muoversi alla volta del sito non prima di aver telefonato alla persona che ha segnalato la presenza di tracce in spiaggia, Il gentilissimo signor Lentini, e di aver chiesto aiuto a Gino Galia, che invece si trovava a Siculiana per la festa delle Oasi nella Riserva di Torre Salsa.

Giunti sul posto, i due volontari del WWF hanno fatto l’ispezione dal sito scavando dove si presumeva che mamma tartaruga avesse deposto le sue uova, ma non è stato trovato nulla. Un po’ delusi, intorno alle 13:30 sono tornati indietro, il Presidente alla festa di compleanno del figlio e Gino Galia a raccogliere i resti degli altri amici di Licata, con cui avrebbe dovuto condividere l’escursione a Torre Salsa. È stato comunque bellissimo sentirsi parte di un sistema di monitoraggio e cura del territorio che vede in questi “Beni Preziosi” il valore infinito dell’essere volontari WWF, VOLONTARI PER NATURA