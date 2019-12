Continuano con rinnovato entusiasmo gli eventi al Villaggio degli Elfi che è stato allestito dalla LD Communication presso la Piazza Giovanni Paolo II ed il Teatro Franco Franchi-Ciccio Ingrassia di Triscina di Selinunte. Oltre mille presenze hanno caratterizzato l’inaugurazione nel corso del pomeriggio e centinaia di bambini hanno voluto fare un selfie con il nostro amatissimo Babbo Natale, domenica 22 si replica dalle 16.00 in poi con un programma ricchissimo di eventi.

Si parte con il coro dei piccoli alunni della scuola dell’infanzia del plesso Catullo dell’I.C. Capuana Pardo che si esibiranno interpretando le canzoni più amate del Natale.

Seguirà il ccoking show realizzato da Ita Galfano con la collaborazione dei pasticceri di Castelvetrano che realizzeranno la maxi torta degli elfi decine di chili di pan di spagna, crema al cioccolato, decorazioni in pasta di zucchero e la riproduzione del villaggio degli elfi tutto in diretta e proiettato su un maxi-schermo all’esterno della struttura per far vedere le varie fasi della lavorazione. Un evento storico poiché mai prima d’ora artigiani della pasticceria avevano lavorato insieme a Castelvetrano è giusto menzionarli per tributare loro un doveroso ringraziamento, la pasticceria Delizie Siciliane di D’Anna, L’Oasi Bar di Cascino, la Pasticceria Fiume e la Pasticceria Vivona, la spettacolare torta sarà poi offerta in degustazione ai presenti.

Alle 17.00 ci sarà l’esibizione di danza del gruppo Marliana’s fitness curate dalla bravissima Chantal, con bimbe ed adolescenti di tutte le età che si esibiranno in coinvolgenti coreografie.

Poi un nuovo cooking show con la Zabbina e la ricotta che saranno preparate davanti a tutti per mostrare le varie fasi della preparazione dalla mungitura al prodotto finito che sarà offerto in degustazione ai presenti.

Ed ancora il PTCO ossia progetto alternanza scuola lavoro con i licei di Castelvetrano. Grazie alla preside prof.ssa Gaetana Barresi e grazie ragazzi magnifici del Liceo Scientifico Cipolla e Liceo delle Scienze Umane Castelvetrano

Ed ancora le votazioni degli originali alberi ecologici realizzati con materiali di scarto dagli studenti dei tre circoli didattici castelvetranesi per il concorso “Da rifiuto a dono” promosso dalla Ld Communication e dalle aziende Sager ed Eco-Burgos, che gestiscono la raccolta dei rifiuti a Castelvetrano.

E poi si continua con il Regalo Sospeso in collaborazione con Toys City per donare un regalo ai bambini bisognosi e la presenza di Don Baldassare Meli della parrocchia di Santa Lucia al quale consegneremo i buoni che saranno distribuiti in forma anonima alle famiglie per regalare un sorriso per Natale.

Ed ancora la carne alla brace, le botteghe artigianali con prodotti bellissimi, il sorteggio dei premi abbinato alle degustazioni e gran finale dalle 18,30 con la Band amatissima dai giovani belicini degli ESSEMENOUNO che conquisteranno tutti con il loro graffiante sound.

Non fatevelo Raccontare passate la domenica al Villaggio degli Elfi

LD Communication

L’amministratore