Sarà garantito fino al prossimo 30 settembre il servizio di assistenza farmaceutica a Triscina di Selinunte. Ma quest’anno c’è una novità per chi vive la borgata anche nel periodo invernale. La farmacia Scarpinati, che offre il servizio presso la succursale estiva da due anni, da quest’anno manterrà il presidio nella formula di parafarmacia. Dal mese di ottobre quindi sarà possibile acquistare parafarmaci e prodotti farmaceutici, comunemente chiamati SOP e OTC, per i quali non esiste l’obbligo di presentare apposita prescrizione medica. “Crediamo molto nella borgata di Triscina – dichiara Pietro Scarpinati, titolare della farmacia – e per questo motivo dopo aver garantito il servizio per due stagioni estive abbiamo ritenuto necessario garantire un presidio per i parafarmaci anche nel periodo invernale. Chi vive a Triscina durante l’inverno può contare su di noi. E’ la prima volta che viene attivato questo servizio nella borgata”. La farmacia succursale di Triscina garantirà il servizio anche nel prossimo weekend (2-3 settembre) e poi per tutta la settimana sarà offerto il servizio H24 presso la sede principale della farmacia Scarpinati in Via Garibaldi 156 (come da turnazione ASP Trapani).

AUTORE. Redazione