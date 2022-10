ASCOLTA L'ARTICOLO

Hanno preso il via domenica scorsa presso il Palazzo del Turismo di Jesolo, in provincia di Venezia, e si sono conclusi nel migliore dei modi per le due giovanissime atlete castelvetranesi, Roberta Alopari e Giada Basiricò. I Campionati Mondiali 2022 di Kickboxing hanno visto trionfare le due atlete allenate dal maestro Vito Marino, che hanno conquistato rispettivamente il 1° e il 3° posto. Roberta ha 14 anni ed è già alla seconda partecipazione con la Nazionale Italiana: essendo passata in prima squadra ha partecipato di diritto alla competizione mondiale e ha ottenuto il 1° posto nella categoria 65 kg. Giada, più giovane di due anni, ha ottenuto il 3° posto nella categoria 32 kg.

Un risultato prestigioso come questo rappresenta un successo non solo per le due giovanissime atlete, che solo da pochi anni si sono avvicinate a questa avvincente disciplina, ma anche per il maestro Vito Marino, che ha voluto commentare così il traguardo raggiunto dalle due giovanissime atlete: “Sono molto felice del risultato ottenuto, ma si può e anzi si deve sempre migliorare, cercando di raggiungere obiettivi sempre più grandi e lavorando con umiltà e passione. Abbiamo ricevuto da poco la notizia che Roberta Alopari è stata scelta fra tutti gli atleti della Nazionale Italiana dai coach per fare i combattimenti a squadra che si terranno domani. Anche questa è una grande soddisfazione per il nostro team”.

AUTORE. Giacomo Moceri