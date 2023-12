Cerimonia di consegna delle certificazioni “Trinity” alla scuola primaria “Giuseppe Di Matteo” di Castelvetrano. I bambini hanno regalato un’esperienza indimenticabile, unendo il linguaggio universale della musica alle competenze acquisite in inglese. La cerimonia ha sottolineato l’importanza dell’apprendimento della lingua inglese in un contesto divertente e coinvolgente. I bambini hanno potuto mostrare il loro apprendimento in un modo unico e artistico, mettendo in scena un affascinante spettacolo ispirato e accompagnato dalle intramontabili e iconiche melodie delle canzoni dei Beatles. Durante la cerimonia i bambini si sono esibiti in uno show sulla pace.

AUTORE. Redazione