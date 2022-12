ASCOLTA L'ARTICOLO

Nel pomeriggio del 20 Dicembre, presso l’Aula Magna del plesso Medi dell’I. C. “Lombardo Radice Pappalardo” di Castelvetrano, si è svolta la cerimonia di consegna delle Certificazioni linguistiche rilasciate dal Trinity College of London. Tutti gli alunni delle classi quinte della scuola primaria che hanno frequentato il corso nello scorso a.s. hanno superato con successo gli esami GESE (Graded Examinations in Spoken English) Grade 1 e 2 nella sessione dello scorso giugno, a conclusione di un percorso linguistico curato dalle docenti di Lingua inglese di Scuola Secondaria di I grado, Patrizia Lombardo e Giovanna Morreale.

Il Dirigente prof.ssa Maria Rosa Barone si è congratulata con i bambini per i brillanti risultati conseguiti e ha sottolineato l’importanza dell’apprendimento delle lingue straniere e delle certificazioni che attestano i livelli di competenze linguistiche. L’attenzione della scuola nei confronti delle lingue comunitarie è confermata dall’adesione ai progetti relativi al programma Erasmus+, dei quali sono state presentate delle esperienze vissute dagli alunni che hanno partecipato alle mobilità all’estero, in Turchia ed in Polonia.

Inoltre sono stati presentati i nuovi corsi di lingua inglese, gratuiti perché inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa della scuola, per l’acquisizione della certificazione del Trinity College, destinato agli alunni delle classi 4^ e 5^ della Scuola primaria e 1^,2^ della Scuola secondaria di I grado, che si terranno in ore pomeridiane a partire dal mese di Gennaio 2023 e che saranno tenuti dalle Docenti di Lingua Inglese Lombardo, Morreale e Mineo.

L’evento è stato allietato dal coro curato dal prof.re Marco Fiore e da alcune poesie preparate dalle prof.sse Teodora Agueci, Francesca Leone e Dalila Mineo, per augurare a tutti gli intervenuti Buone Feste.

