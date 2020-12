Al via sabato 19 dicembre alle 18.00 la rassegna di musica classica “Invito alla musica” (direzione artistica M° Onofrio Claudio Gallina), al Teatro Selinus (piazza Carlo D’Aragona 7) di Castelvetrano (Tp) a cura dell’associazione musicale siciliana Ars Nova. Cinque concerti vedranno in scena diversi interpreti di grande prestigio e dal valore artistico nazionale ed internazionale.

Il programma dei concerti tutti alle ore 18.00: sabato 19 dicembre tocca al recital pianistico dell’ucraina Violina Petrichenko. Mercoledì 23 dicembre si esibirà invece la franco-russa Elizaveta Frolova, con il suo recital pianistico. Martedì 29 dicembre è la volta dei concerti per pianoforte e orchestra K 414 e k415 eseguiti dal pianista e direttore Onofrio Claudio Gallina con l’orchestra da camera “Palermo Classica Chamber“. Infine sabato 2 gennaio toccherà al duo pianistico a quattro mani formato da Andrea Vizzini e Onofrio Claudio Gallina che eseguiranno musiche di Satie, Faurè, Debussy, Ravel. Si conclude martedì 5 gennaio con il recital pianistico della spagnola Judith Jàuregu.

Tutti i concerti si svolgeranno in streaming e saranno visibili gratuitamente sulla pagina Facebook di Ars Nova (https://www.facebook.com/arsnovapa).

“La collaborazione con ARS Nova, prestigiosa istituzionale culturale ci darà la possibilità di ascoltare le più belle pagine di repertorio concertistico, dando nuova linfa al nostro teatro, nonostante i problemi di sicurezza sanitaria ci impediscano di frequentarlo di persona. Inoltre questo progetto musicale ritengo sia una occasione di promozione per il nostro territorio, pensare alla musica come volano per il turismo è qualcosa di straordinario, c’è tutto un potenziale di occasioni di sviluppo intorno al turismo musicale. Questa è l’ottica in cui si muove la nostra Amministrazione. La volontà è quella di non fermarci, il mio auspicio è quello di celebrare questi artisti con un concerto in presenza che simboleggi la rinascita della nostra comunità”, dichiara il sindaco di Castelvetrano, il dott. Enzo Alfano.

“È ampiamente riconosciuto che le manifestazioni musicali costituiscono occasioni di attivazione sia come attrattori dell’attenzione esterna sulle località che li ospitano, sia come momenti della socialità all’interno della comunità locale. La realtà territoriale di Castelvetrano, con la storia e con le eccellenze archeologiche e paesaggistiche che la contraddistinguono, costituisce una località con notevoli potenzialità di sviluppo per l’attrazione di flussi significativi di visitatori. Tenuto conto di ciò il progetto ‘Invito alla musica’ mira a rafforzare questa peculiarità, realizzando un ciclo di manifestazioni musicali, che possano contribuire a richiamare e a consolidare l’attenzione già presente verso il territorio, arricchendo l’offerta culturale, che funziona come un forte attrattore turistico”, dichiara Giulio Pirrotta, presidente di Ars Nova.

L’iniziativa vede il supporto della società per la gestione integrata dei rifiuti SAGER s.r.l. che opera nel Comune di Castelvetrano.

Per seguire i concerti

https://www.facebook.com/arsnovapa

Per informazioni: arsnovapa@virgilio.it