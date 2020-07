“Rievocazioni” è il nuovo progetto che l’artista Giovanni Puntrello presenterà a Palermo al Loggiato San Bartolomeo in occasione dell’inaugurazione della Biennale di arte sacra e delle religioni. Per l’occasione Puntrello esporrà tre opere in pietra arenaria, Glabro che fa parte del catalogo “Penati” ed Ippomene e Demetra contenute nell’ ultimo catalogo dell’ artista – Maschere di Pietra