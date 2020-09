Ricorre oggi il terzo mese della scomparsa di don Baldassare Meli. E la comunità della parrocchia Santa Lucia – stamattina alle 10,30 – si riunirà in preghiera durante la santa messa che sarà celebrata da don Giuseppe Inglese, il giovane parroco che nelle ultime settimane di vita di don Meli gli è stato a fianco insieme ai moltissimi giovani che volevano bene al parroco. Oggi la parrocchia è affidata a don Gioacchino Arena, nominato dal Vescovo amministratore. E sono riprese tutte le attività che don Meli, insieme a moltissimi laici, promuoveva in parrocchia.

«Oggi mi rendo conto della perfezione con cui don Baldassare faceva le cose in parrocchia», racconta Rosy Costa Cardinale. Lei, con la sua famiglia e insieme a Ninetta Sammarco col marito Aldo, sono stati a fianco di don Meli sino a quando è spirato. «Oggi mi stupisco che ancora tante persone vengono in parrocchia a cercarlo, pur sapendo che non c’è più. Lui aveva il dono dell’ascolto. E oggi chi viene, spesso, vuole essere ascoltato…».