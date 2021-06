Ottimi i risultati per il circolo ippico “Exequo” di Castelvetrano che ha conquistato tre medaglie in occasione dei Campionati regionali di salto ostacoli che si sono disputati presso l’impianto di Pietra dei Fiori a Buseto Palizzolo. Medaglia d’oro alla più piccola e tenace amazzone di tutto il concorso Vittoria Lombardo nel Trofeo Pony LBP 80, medaglia d’argento per Alice Arcara nel campionato promesse Pony BP 90, medaglia d’argento per Emanuele Ignoto nel Criterium BrevettoB100 e nella stessa categoria un 5 posto per Matilde Peraino ,un quarto posto per Alessandro Lo Cascio nel Campionato Speranze Pony BP100. Gli atleti sono tornati a Castelvetrano soddisfatti e carichi per affrontare le successive competizioni.