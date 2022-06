ASCOLTA L'ARTICOLO

Stamattina un uomo di 69 anni, di Campobello di Mazara, è morto annegato nelle acque della frazione di Tre Fontane, a Campobello di Mazara, all’altezza della via Verona. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli se non quello che l’uomo si è immerso in acqua per un bagno e si sarebbe sentito male. Trasportato a terra da alcuni bagnanti che erano nei dintorni, all’uomo sono state praticate alcune manovre rianimatorie ma senza successo. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118, i carabinieri e gli uomini della Guardia Costiera di Mazara del Vallo.

(Notizia in aggiornamento)

AUTORE. Redazione