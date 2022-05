Per quanto riguarda la musica i locali delle due frazioni potranno accendere le casse sino alla mezzanotte e mezzo dalla domenica al giovedì, mentre il venerdì e sabato sino all’1,30. Altresì l’ordinanza fissa il limite in decibel di 50 dB diurno (dalle 6 alle 22) e di 40 dB notturno (dalle 22 alle 6). Per la vendita di bevande, invece, sto alla vendita per quelle da asporto e stop anche al consumo in luogo pubblico di bevande in contenitori di vetro, alluminio, plastica o altro materiale. E per chi, invece, porta le bevande (birra, vino o superalcolici) nei bagagliai delle macchine e lì consuma lì? «Saranno intensificati i controlli del territorio e i trasgressori andranno incontro a pesanti sanzioni», assicura il sindaco. «Ho dovuto adottare queste misure in conseguenza degli spiacevoli episodi di disturbo dell’ordine pubblico che si sono verificati nelle scorse settimane e a seguito delle molteplici segnalazioni che sono arrivate sia in Comune che alla caserma dei carabinieri. Si tratta, dunque, di provvedimenti necessari al fine di tutelare principalmente l’incolumità dei nostri giovani», ha concluso il sindaco.