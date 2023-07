ASCOLTA L'ARTICOLO

Si sono ritrovati ancora una volta insieme, come da decenni fanno. Gli ex alunni dell’Istituto d’arte di Mazara del Vallo che si sono diplomati nel 1973, hanno trascorso insieme una serata in un locale di Tre Fontane. Da 50 anni, dopo aver lasciato i banchi di scuola, gli ex alunni si sono ritrovati ogni anno per un momento conviviale insieme. Chi da Trapani, chi da Marsala, chi ancora da Mazara del Vallo e Campobello di Mazara, non sono voluti mancare all’appuntamento annuale. «Siamo rimasti legati da un bene immensi a questi appuntamenti – ha detto Antonella Barbera, una degli ex alunni – in qualche occasione hanno pure partecipato alcuni professori». Nella serata a Tre Fontane erano presenti: Antonella Barbera, Piera Ingrassia, Giuseppina Suriano, Fina Angileri, Enza Taddeo, Maurizio Prestia, Giuseppe Angileri, Angela Calcara, Giovanna Basone e Piero Salvo.

AUTORE. Redazione