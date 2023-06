ASCOLTA L'ARTICOLO

Dopo la vendita dell’ex caserma della Guardia di Finanza a Tre Fontane, l’Amministrazione comunale di Campobello di Mazara mette in vendita i campetti da tennis siti sul lungomare est della frazione balneare. Il bene comunale è inutilizzato da oltre 10 anni e nessun privato o associazione ha mai richiesto di gestire, nonostante i diversi avvisi pubblicati negli anni dal Comune. La base d’asta per partecipare ammonta a 115.387 euro. All’interno del terreno dell’estensione complessiva di 4950 metri quadri, ci sono 2 campi da tennis (oramai in rovina) e una struttura adibita a spogliato di circa 121 metri quadri. Oltre che per campi da tennis, il bene può essere destinato a calcetto, padel, pallavolo, basket, o a tutte le altre attività consentite dal Piano Urbanistico Comunale (PRG). La vendita del fabbricato sarà effettuata mediante asta pubblica con il metodo delle offerte in aumento sul prezzo a base d’asta indicato. La partecipazione è consentita entro le ore 12 del 17 luglio 2023. Informazioni: 0924933202. Modulistica QUI.

AUTORE. Redazione