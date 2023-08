ASCOLTA L'ARTICOLO

C’ anche il Comune di Campobello di Mazara tra i 13 enti locali che, assegnatari della “bandiera verde” (ossia il riconoscimento per le spiagge accessibili ai bambini), riceveranno dalla Regione un “bonus” in denaro. Al Comune toccherà 4.705,88 euro proprio perché la spiaggia di Tre Fontane, oramai da anni, è riconosciuta dall’associazione nazionale pediatri italiani. In provincia di Trapani gli altri Comuni che avranno il “bonus” sono: Marsala (5.479,53 euro), Mazara del Vallo (4.750,34 euro) e San Vito Lo Capo (4.242,02 euro). Tre Fontane, dai pediatri italiani, è considerata una spiaggia accessibile ai bambini sia in termini di sicurezza che di servizi offerti. Acqua limpida dove i bambini possono giocare, con spazi adeguati tra gli ombrelloni, con aree giochi condivisibili, con ingresso al mare possibilmente digradante, bar nelle vicinanze per spuntini e per scaldare il biberon, spazi per cambiare il pannolino e allattare.

I premi in denaro toccheranno anche ai Comuni siciliani insigniti della bandiera blu da parte della Fondazione per l’educazione ambientale (Fea). Questo l’elenco degli 11 Comuni: Menfi (11.603,28 euro), Alì Terme (18.129,02 euro), Furci Siculo (13.392,96 euro), Lipari (12.425,69 euro), Roccalumera (19.598,99 euro), Santa Teresa di Riva (36.605,30 euro) e Tusa (10.627,24 euro), Ispica (12.494,80 euro), Pozzallo (38.644,13 euro), Modica (13.472,50 euro) e Ragusa (13.006,09 euro). A chi, invece, ha avuto il riconoscimento di “bandiera lilla”, ovvero attrezzate per accogliere al meglio le persone con disabilità, vanno 50 mila euro. I comuni premiati sono Nizza di Sicilia (13.274,28 euro) e Savoca (11.222,55) nel messinese; in provincia di Siracusa, Avola (17.120,05 euro) e, nel Trapanese, San Vito Lo Capo (8.383,12 euro).





AUTORE. Redazione