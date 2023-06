ASCOLTA L'ARTICOLO

Ricorrono oggi i 3 anni della morte di don Baldassare Meli, parroco a Santa Lucia di Castelvetrano, venuto a mancare il 27 giugno 2020. I “Colibrì 2.0”, gruppo giovanile parrocchiale, stamattina si sono recati presso il murales realizzato in via Campobello a Castelvetrano, per ricordare la figura di don Meli. Stasera, alle ore 19, nel piazzale Riccardo Tondi, sarà celebrata la santa messa in ricordo del parroco scomparso. A seguire la festa che conclude il Grest tenutosi nel quartiere Belvedere.

«Sfogliando l’album delle nostre foto quanti ricordi, quante belle esperienze insieme – ricorda in un post su Facebook l’amica Ninetta Sammarco – ora vivo ricordando i tuoi insegnamenti e mi sforzo di attuarli, ma sai non è facile. Mi hai fatto promettere che si deve perdonare chi ti ha ferito come hai fatto tu». Don Meli, salesiano, uscì fuori dalla Congregazione nel 2003, dopo aver denunciato gravi fatti di pedofilia nel quartiere Ballarò di Palermo. Fu accolto in Diocesi a Mazara del Vallo nel 2004 dall’allora Vescovo monsignor Calogero La Piana.

