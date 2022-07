In ottemperanza al D.D.G. n. 225 del 24 marzo 2022 “Stagione Balneare 2022” del Dirigente Generale dell’Assessorato della Salute – Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico – Servizio 4 – della Regione Siciliana, il sindaco Enzo Alfano ha firmato un’ordinanza che vieta la balneazione in alcuni tratti di mare. Tra questi, il tratto di mare che insiste sul Porto di Selinunte, il tratto della Spiaggia Cantone, in corrispondenza del depuratore e i due tratti di mare alla foce del Belice e del Modione. Restano inoltre interdette alla balneazione per l’ordinanza n. 53/2011 dalla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, emessa per motivi di sicurezza, il tratto di costa prospiciente l’intera lunghezza della via Marco Polo e il tratto che costeggia l’Acropoli.