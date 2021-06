Dopo la chiusura della call di crowdfunding lanciata dalla Trasversale Sicula insieme a Produzioni dal Basso, la societ cinematografica “Terra Hyblea produzioni video” ufficialmente all’opera per la realizzazione del docu-film sull’importante storico cammino siciliano.

ùIl risultato della raccolta fondi, lanciata lo scorso anno, andato oltre le aspettative e ha permesso di raccogliere un budget di produzione del 102 per cento, superando i 7 mila euro previsti. A contribuire alla campagna on line, non soltanto i numerosi appassionati e sostenitori locali ma anche diverse aziende siciliane che hanno creduto e credono fortemente nel progetto, nelle sue potenzialit turistiche e nella salvaguardia del territorio.

Il docu film realizzato dal regista ragusano Francesco Bocchieri, nasce infatti non solo come un progetto cinematografico ma un veicolo pubblicitario volto a far scoprire le bellezze culturali, storiche e ambientali dell’intera isola e valorizzarle in maniera sostenibile. Immagini inedite, molte delle quali raccolte durante il cammino, mostreranno il volto pi genuino della Sicilia, quel volto che appare ogni anno ai pellegrini che si accingono ad attraversarla

A supportare la produzione tre main sponsor: l’azienda siciliana “Eli.it”, soluzione elettriche e tecnologiche, “Farmaviva” farmacia on-line e “Necs” impianti tecnologici. Altri sponsor: la “Looklive, Franca parrucchieri”, il ristorante “Primaclasse” locale trasversale, “Ottica Spoto”, lo “StudioDea” lavoro fiscale, i “Frantoi Cutrera”, il B&B “Sempreverde Atelier”, la “Bottega del miele ibleo”, l’agenzia“Rosso passaporto”, la drogheria “Delicatessen”, “Hortus” vivaio, “L’officina 4.0”, la “Vetreria Pirruccio”. Infine gli sponsorizzatori tecnici: “Formability” in qualit di partner grafico, “Sygla” come special gift sponsor e “Mizzica Film” . Tra i supporter istituzionali: l’Unpli Proloco Sicila, il Lions Club Distretto 108 Yb Sicilia, il Wwf Sicilia area mediterranea e la Banca Agricola Popolare di Ragusa.

Tra aziende e privati, abbiamo avuto il supporto di ben 140 utenti e questo un bel segnale per la Trasversale. Grazie alle loro donazioni degli sponsor – afferma Bocchieri – possibile oggi realizzare il montaggio video e la color correction a cura di Marcello Bocchieri, una colonna sonora originale di alta qualit a cura di Vincent Migliorisi e la registrazione delle voci narranti di attori professionisti quali Rita Fuoco Salonia e di Massimo Leggio,. Un sentito grazie agli sponsor, che seguono il nostro cammino e senza i quali oggi non sarebbe possibile realizzare tutto ci . Un grazie a chi ha generosamente contribuito e a chi ha donato con la voglia di esserci, ma un grazie va anche a chi ha speso parte del suo tempo per far conoscere in Italia e all’estero la nostra campagna di raccolta fondi. Grazie di cuore .

Intanto per i donatori gi partita la spedizione dei gadget. I loro nomi, come promesso saranno inseriti nei titoli di testa del docufilm e nelle locandine. Il documentario ultimato verr trasmesso, non soltanto nei 53 comuni attraversati ma anche in altri festival e citt italiani.

*** LA STORIA ED IL TRACCIATO DELLA TRASVERSALE SICULA

L’evento s’inserisce in un progetto ben pi ampio di recupero e di valorizzazione socio-economica di un antico tracciato individuato seguendo gli studi degli archeologi Biagio Pace (tra i fondatori, nello scorso secolo della scuola di Topografia Antica italiana e ordinario de La Sapienza Universit di Roma) e Giovanni Uggeri (professore emerito della stessa Universit ) che hanno individuato un reticolo di Trasversali Sicule almeno del periodo greco che collegavano Camarina alle principali citt greche, indigene e puniche della Sicilia orientale e occidentale. Il percorso stato studiato e ritracciato tra il 2016 ed il 2017 da un gruppo di archeologi e appassionati camminatori che lo ha ripercorso, mappato e geo-referenziato grazie alla collaborazione con il LabGIS dell’Osservatorio Turistico Regionale Siciliano, individuando i principali punti d’interesse turistico.

Questo cammino forse uno dei pochi al mondo che colleghi cos tanti siti d’inestimabile valore: Camarina, Pantalica, Akrai, Palik , Morgantina, il lago di Pergusa e la Rocca di Cerere, Entella, Hippana, Mokarta, Segesta e Mozia. Ma non solo: la Trasversale ha rivelato ai pionieri che l’hanno ripercorsa tutte le complessit dei suoi paesaggi e le molteplicit dei suoi dialetti, lingue e tradizioni culturali e produttive, quest’ultime magnificamente espresse nella variet e qualit dei prodotti e della cucina locale.

Associazione Antica Trasversale Sicula