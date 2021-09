ASCOLTA L'ARTICOLO

La sede Usca di Castelvetrano, che sino a questo momento ha operato presso la sede della Guardia medica di Tre Fontane, sarà trasferita nella sede della Guardia medica di Triscina, in via 10, «Colgo l’occasione per ringraziare i 3 medici di base di Campobello che hanno risposto al mio appello, aderendo alla campagna vaccinale, offrendo la propria disponibilità a vaccinare l’utenza e svolgendo quindi al contempo un’incisiva azione di sensibilizzazione nei confronti della popolazione campobellese». Campobello di Mazara a inizio settembre è stato inserito tra i paesi siciliani con bassa percentuale di persone vaccinate.

«Il nostro paese ha compiuto significativi passi avanti sul fronte delle vaccinazioni, raggiungendo la quota di circa 120 vaccinazioni settimanali somministrate all’interno dell’Ufficio sanitario. Questa è una notizia importante», ha concluso Castiglione.

AUTORE. Redazione