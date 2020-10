Nella giornata di ieri, 6 ottobre 2020, i Carabinieri della Stazione di Trapani, hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Trapani, nei confronti di una 45enne trapanese, ritenuta responsabile dei reati di peculato ed indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento.

Nello specifico, la donna approfittando della sua posizione di dipendente di Poste Italiane con la qualifica di consulente finanziario e della fiducia riposta nei suoi confronti dai clienti, compilava a loro insaputa e per loro conto, atti risultati falsi, riuscendo ad appropriarsi illecitamente della somma di oltre 74.000,00 euro sottraendoli ai risparmi delle vittime prescelte, tra cui principalmente pensionati, e raggirando, nel contempo, anche la direzione dell’Ufficio di Poste Italiane nel quale lavorava.

Le indagini dei Carabinieri, scaturite dalla denuncia di una vittima che si era accorta di anomali movimenti sul proprio conto tra cui anche l’apertura di un libretto dematerializzato, hanno permesso di acclarare che la consulente finanziaria, nello svolgere queste illecite operazioni, si era avvalsa della fondamentale collaborazione di una complice, anch’essa dipendente presso il medesimo ufficio postale in qualità di sportellista, che portava avanti le operazioni illegittimamente avviate. Per tali motivi l’operatrice allo sportello è stata raggiunta da un avviso di conclusione delle indagini preliminari, le accuse a suo carico sono di peculato aggravato e continuato in concorso.

