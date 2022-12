L’Associazione culturale “Trapani Classica” approda a Salemi. Dopo i primi due recital pianistici a palazzo D’Alì a Trapani, domenica 18 dicembre (ore 18) il duo formato dai fratelli Vincenzo e Giacometta Marrone d’Alberti si esibirà al Castello di Salemi. Vincenzo e Giacometta Marrone D’Alberti, ambedue docenti, l’uno al Conservatorio di Palermo e l’altra a quello di Trapani, hanno suonato in particolari eventi musicali come “Amherst College Festival di Boston”, per la BBC Music Magazine, alla Concert Hall di Cambridge, alla sala Glazunow del Conservatorio di Stato di San Pietroburgo, in Russia, per l´Istituto de Cultura de Morelos, in Cuernavaca, in Messico, alla Musikhalle (Teatro dell’opera) di Ludwigsburg, alla Cristofori Hall ad Amsterdam. Il debutto a Francoforte nel 2000 per il Festival internazionale al castello di Kronberg, e poi per l’Alta finanza europea e La Borsa tedesca allo Stadel Kunstmuseum e alla “Villa Giersch museum” per la “International Bankers forum di Francoforte” e Bankhaus Lampe. Gli altri concerti di “Trapani Classica” continueranno il 19 e 20 dicembre, due matinée sempre al Castello di Salemi: il primo con Leonardo Scicolone, il secondo con Claudia Vento.