Si chiama “Tramonti tra templi e ulivi” l’iniziativa in tre appuntamenti che si terrà, a partire da sabato 21 maggio, sul territorio di Castelvetrano, su iniziativa del Comune e dell’associazione “Città dell’olio”. Sono tre appuntamenti che condurranno i partecipanti alla scoperta delle bellezze architettoniche del territorio e alla conoscenza dell’olio e dell’oliva cultivar Nocellara del Belìce. L’iniziativa sabato 21 è in programma presso l’azienda agricola “Terre di Selinunte”; sabato 28 maggio la seconda iniziativa si terrà presso l’azienda agricola Antonino Centonze e la terza, invece, sabato 4 giugno, presso l’azienda agricola “Carmela Turnaturi”. Per partecipare è necessario prenotarsi chiamando allo 0924909655, oppure inviando una email a: rbalsamo@comune.castelvetrano.tp.it. Per partecipare alle iniziative sarà necessario compilare la Liberatoria di responsabilità per partecipare all’iniziativa.