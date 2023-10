È di 23 migranti rintracciati a Menfi, 8 a Castelvetrano e 5 cadaveri sulla spiaggia tra Selinunte e Portopalo di Menfi il bilancio provvisorio della tragedia di stanotte nelle acque antistanti l’hotel Paradise Beach. Attualmente sono in corso le ricerche a mare di eventuali superstiti. In azione ci sono una motovedetta e un gommone della Guardia costiera, una motovedetta della guardia di Finanza e un elicottero dell’aeronautica militare. I vigili del fuoco hanno già ispezionato la barca e a bordo non non sono stati individuati cadaveri.

AUTORE. Redazione